悪質な交通事故に適用される「危険運転致死傷罪」の見直しに向け、法務省はアルコール濃度や法定速度以上の速さでの危険運転についての具体的な数値基準案のたたき台を法制審議会の部会に提示しました。【映像】法制審議会の部会の様子29日に提示されたたたき台では、飲酒運転でのアルコール濃度について、呼気1リットルにつき0.5mg以上または0.25mg以上などとする案が示されました。高速度での運転については、最高速度が60