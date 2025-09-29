トヨタ自動車の8月の海外での販売台数が8月として過去最高となりました。北米や中国などの地域で好調だったことが影響しました。【映像】競争が激しい中国でも新型の電動車の好調続くトヨタが発表した8月の販売台数は、世界全体で84万4963台と前の年より2.2％増加しました。このうち、海外での販売は4.4％増えて8月の過去最高となりました。地域別でみると、アメリカがハイブリッド車が引き続き好調だったことなどから前の年