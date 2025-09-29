首都圏でスーパーなどを展開するOlympicが、プライベートブランド製品の製造を委託した業者に対し、不当に代金を減額したとして、公正取引委員会が再発防止などを勧告しました。【映像】不当減額は16社、合わせて1727万円にのぼる公正取引委員会によりますと、Olympicは、2023年5月から8月までの約2年間、食料品や靴などプライベートブランド製品の製造や時計の修理を委託する業者に支払う代金を不当に減額していました。実際