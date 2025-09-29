ロシア軍がウクライナに対し、およそ600機のドローンなどで大規模攻撃を行い、少なくとも4人が死亡しました。こうしたなか、アメリカのバンス副大統領は28日、ウクライナに射程の長い巡航ミサイル「トマホーク」の供与を考えていることを明らかにしました。アメリカがウクライナへの供与に言及することでロシアに和平交渉に応じるよう圧力を高めた形です。