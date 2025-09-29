アサヒグループホールディングスは、29日朝からサイバー攻撃を受けたことによるシステム障害が発生していると発表しました。酒類や飲料、食品などの国内すべての受注や出荷が停止していて、29日午後時点で復旧のメドは立っていません。個人情報や企業データなどの外部への流出はないとしています。