◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナＤ）西武の後藤高志オーナー（７６）が２９日、本拠地最終戦後に報道陣に対応。「よく戦ってくれた」と球団ワーストの９１敗を喫した昨季からの再出発となった今季から指揮を執る西口文也監督の手腕を評価した。西口監督は就任１年目の今季、西川や滝沢、長谷川ら若手を我慢強く起用して台頭させたほか、守護神経験のある平良を抑えに再転向させることで強固なリリーフ陣を作