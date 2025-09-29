◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナＤ）本拠地最終戦を終え、外崎修汰選手会長が満員のファンの前で感謝を述べた。「今シーズン、熱いご声援をくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました」と始まったあいさつ。球団ワーストの９１敗を喫した昨季から再出発した今季は、１３９試合を終え６２勝７４敗３分けで現時点で５位となっており「とても悔しい思いで終わってしまった昨シーズンで、その悔しさ