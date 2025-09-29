フェラーリのF1ドライバー、ルイス・ハミルトンが、愛犬のロスコーが9月28日に亡くなったことを自身のSNSで明らかにした。先週、ロスコーは肺炎を患い、呼吸困難に陥っていたという。ハミルトンは、苦しむロスコーのために、安楽死という「人生で、最も難しい決断」を下さざるを得なかったと、その悲痛な胸の内を語っている。ハミルトンは投稿の中で、「4日間、生命維持装置をつけ、持てる力を尽くして戦った。彼は最後の最後まで