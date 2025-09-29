プレミアリーグ第6節、アーセナルはニューカッスルとアウェイで対戦し、2-1と勝利を収めた。前半にニック・ヴォルテマーデのヘディングで失点するも、後半84分にミケル・メリーノが同点弾。アディショナルタイムにはコーナーキックからガブリエウ・マガリャンイスが劇的な勝ち越しゴールを決め、ニューカッスルを下している。開幕以降、アーセナルは難所が続く厳しいスケジュールをこなしていた。開幕戦はオールド・トラッフォード