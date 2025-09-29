ベトナムのVリーグ1は現地時間16日、ハノイFCを率いていた手倉森誠監督の解任を発表した。今年2月に同クラブの監督に就任した手倉森氏だったが、開幕したばかりの25−26シーズンはここまで1分2敗と未勝利が続いていたことから、クラブは早くも解任を決断。ハノイ FCは昨年1月から7月まで岩政大樹氏が指揮しており、手倉森氏はクラブを率いる2人目の日本人監督であったが、成績が振るわず約半年間の活動に終わった。ベトナムメディ