ディズニーヴィランズの世界観をキャンディに閉じ込めた、パパブブレの新作が登場！2023年に続き、今年もヴィランズモチーフのキャンディが販売されます。ブラックを基調に、毒リンゴやダルメシアン柄などの悪役たちを忠実に再現したデザインが魅力。個性豊かなフレーバーが揃い、ダークで遊び心満載なこの限定アイテムを見逃せません♪ ディズニーヴィランズのキャンディ、ダークで魅