日本生まれのショコラ専門店「ベルアメール」から、心躍るクリスマスケーキが登場します。2025年10月1日(水)より予約受付を開始し、12月20日(土)～25日(木)には店頭販売も実施。苺やルビーチョコを使った華やかなケーキから、濃厚ショコラが主役の大人な味わいまで、バリエーション豊富にラインナップ。家族や大切な人と過ごすひとときにふさわしい、特別なスイーツコレクションです。