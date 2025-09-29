2026年の酒税一本化を前に「第3のビール」の「金麦」をビールに格上げします。サントリーはこれまで「第3のビール」として販売している「金麦」を、2026年10月から麦芽の比率を50％に引き上げ「ビール」として発売します。ビール類の酒税をめぐっては2020年から段階的に改正され、2026年10月にはビール、発泡酒、第3のビールの税額は同じ額になります。ビールは約9円の減税となる一方、第3のビールは約7円の増税となり価格差が縮ま