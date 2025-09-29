花王「ビオレUV」は、世界的ボーイズグループStray Kidsを起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」の第三弾をスタート。2025年10月1日から、ビオレUV商品を税込1,500円以上購入すると、抽選で1,500名に限定グッズが当たります。秋冬も紫外線は油断できない季節。人気アイドルと一緒に、前向きに太陽を楽しむ新しいキャンペーンがはじまります♡ Stray Kids起用