２８日、避難所に指定された木林小学校で、被災者らの話を聞く警察官（左から２人目）。（定西＝新華社記者／郎兵兵）【新華社定西9月29日】中国甘粛省定西市隴西（ろうせい）県で27日に起きたマグニチュード5.6の地震で、震源地に隣接する漳（しょう）県は、被災者を速やかに避難所に受け入れた。同県では現在、被害を受けた道路や家屋のがれきの撤去、危険の除去などが整然と進められている。２８日、漳県武陽鎮汪