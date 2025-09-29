佐賀県警唐津署は29日、唐津市内で川崎市在住の20代男性が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、108万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、24日、唐津市内で被害者の携帯に警察官を名乗る男から電話があった。「マネーロンダリング事件で犯人を逮捕したが、あなた名義のキャッシュカードを持っており、詐欺事件に使われている」などと言われた。次に電話を代わった別の警察官を名乗る男からSNSに