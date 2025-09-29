テレビ朝日系バラエティー番組『激レアさんを連れてきた。』（毎週月曜後11：15）が、29日放送で最終回を迎えた。2017年にスタート、8年間で583人もの“激レアさん”を輩出し、終幕を迎えた。【写真】出演者＆スタッフ集合！『激レアさん』への感謝と再会を願った弘中アナ若林正恭（オードリー）が研究員、弘中綾香アナが研究助手を務める同番組。今年6月には「生レアさんLIVE 2025 若林が聞きたい地上波NGの夜」を、東京・