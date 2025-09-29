アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」（「関ジャニ∞」改め）の横山裕（４４）が、２９日放送のトークバラエティー番組「しゃべくり００７」（日本テレビ系）にゲスト出演。小中学校時代に好きだった同級生３人と３０年ぶりの再会を果たした。初キスは保育園の時と?おませさん?だった横山。顔出しＮＧだが番組に出演したのはまず、小学生の時好きだったかおりさん。「初恋の記憶は（学校の）マドンナやったんです。ほん