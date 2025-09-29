ボートレース大村のＧ?「オールレディース競走」は２９日、予選３日目が行われた。山田理央（２５＝香川）３日目９Ｒ、２コースからコンマ１８のトップＳを決めて１Ｍ差すと、バックは２番手争い。混戦の２Ｍを先に回り、そのまま２着を確保した。ここまで１、２、６、２と着をまとめ、得点率７・２５の１０位タイで予選最終日に臨む。今節の相棒５７号機は２連率３４％の中堅機。それでも「スリットの感じは良さそう。今節