きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが出ており、１．１７ドル台半ばに戻している。本日の２１日線が１．１７３５ドル付近に来ているが、その水準を回復する動き。ユーロ自体の材料は少なく、ユーロドルは専らドルの材料に左右されている。 きょうはスペインの９月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表になっていたが、前月の２．７％から３．０％に加速し、ＥＣＢの利下げサイ