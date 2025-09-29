試合終盤、高校3年生DFがU-20W杯のピッチに立った。U-20日本代表DF森壮一朗(名古屋)はU-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦で後半41分から途中出場。「入場のときは圧倒された。だけど2-0で最後締めてこいと言われて、自分の役割はしっかり果たせた」とその瞬間を振り返った。プレー時間は約10分間。森は後半41分にDF梅木怜に代わってピッチに入った。「そこまで緊張もなく、本当にワクワクしていた。このピッ