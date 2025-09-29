29日、ヴィッセル神戸は京都橘高FW伊藤湊太(3年)の来季からの加入内定を発表し、京都府京都市の同校で記者会見を行った。京都橘から17人目のJリーガーとなった伊藤は「プロサッカー選手という夢をヴィッセル神戸で叶えることができて、率直に嬉しい。サポーターのみなさんと喜びを分かち合えるように試合に出て活躍したい。しっかり点を取って、チームに貢献できるように頑張ります」と意気込みを口にした。伊藤は京都橘の位置