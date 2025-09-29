＜令和・歌の祭典 2025〜作詞家・星野哲郎生誕100年記念〜時代を彩る名曲の数々＞と銘打ったスペシャルコンサートが9月29日、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYAで開かれた。◆コンサート写真本公演は「三百六十五歩のマーチ」「函館の女」「アンコ椿は恋の花」「兄弟船」「雪椿」など数多くのヒット曲で知られる、戦後歌謡界を代表する作詞家・星野哲郎氏（2010年11月15日死去、享年85）の生誕100年を記念して企画されたもの。出演