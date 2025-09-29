アサヒグループホールディングスによりますと、社内でサイバー攻撃による「システム障害」が発生し、物流システムなどに影響が出ていることから、29日はビールや飲料などの受注や出荷を停止したということです。個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとしています。復旧に向けた調査や対応を進めていますが、めどは立っていません。