◇パ・リーグ楽天0―4オリックス（2025年9月29日京セラD大阪）楽天は2選手がプロデビューを果たし、ともにフル出場した。昌平（埼玉）から21年ドラフト1位で入団した4年目の吉野創士外野手は「7番・中堅」でスタメン出場。しかし2回1死一、三塁で遊ゴロ併殺打に倒れるなど3打数無安打1三振に終わり「（オリックス先発の九里は）変化球の切れや真っすぐの質が2軍と全然違った」と振り返った。早大から24年ドラフト5位