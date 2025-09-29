【ワシントン＝淵上隆悠、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は２９日（日本時間３０日未明）、ホワイトハウスでイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談する。パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治を巡る計画の受け入れを求める方針で、会談後に記者会見する予定だ。トランプ氏は２９日午前、ホワイトハウスでネタニヤフ氏を迎えた際、記者団から「ガザにすぐに平和をもたらすことはできるか」と問われ、