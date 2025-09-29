ボートレース若松の「東龍軒カップ」は２９日、開幕した。倉尾大介（５０＝福岡）は初日３Ｒ、４コースから１Ｍ二番差しを入れると、スムーズに引き波を越えて進出。バック半ばで前に追いつくと２Ｍを先取りし、そのまま押し切った。「伸び過ぎて怖いくらい。自分で自分の足を踏みそうになる（笑い）」と当地トップ級の一角・３０号機のパワーを実感。「特にダッシュからの伸びはいいけど、乗りづらさが気になった。起こしを含