西武・後藤高志オーナー（７６）が本拠地最終戦となった２９日のロッテ戦（ベルーナ）を視察。試合後に選手、首脳陣らに訓示を行い、メディアの取材に応じた。同オーナーは「開幕当初は首位争いに加わっていたが、率直に言って例えば野手。バッティングも、昨年よりは打率も打点も改善はしているけど、それでも打率（２割３分２厘）も得点（３９１）もリーグ最下位ですから。あるいはピッチングスタッフの防御率（２・９２）、