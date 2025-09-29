BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU / THE FIRST TAKEサムネイル 韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが、9月29日22時よりプレミア公開された「THE FIRST TAKE」に出演。「IF I SAY, I LOVE YOU」を披露した。【動画】BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第594回公開の詳細が発表となった。 第594回は、HYBE傘下レーベルでアーティスト兼プロデューサー