◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナＤ）西武・渡辺勇太朗投手が６回２安打無失点で７勝目を挙げた。この日が本拠地最終戦で「本当に負けられない」と臨んだマウンド。初回は３者凡退の立ち上がり。６回までに７６球を投げわずか２安打と、三塁を踏ませない粘投を見せた。今試合が自身の今季最終登板。プロ７年目で初めて先発ローテーションを守りきった１年間が終了し、「その中で課題もたくさん見つかったし