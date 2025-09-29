【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前週末比24.06ドル安の4万6223.23ドルを付けた。予算切れによる米政府閉鎖への警戒感から、積極的な売買が手控えられた。