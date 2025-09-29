◇パ・リーグ西武2―0ロッテ（2025年9月29日ベルーナD）西武の守護神・平良海馬が、ソフトバンク・杉山に並ぶリーグトップの30セーブ目をマークした。2点リードの9回にマウンドへ。下位打線を危なげなく3者凡退に抑え「最近は調子が上がってきた。内容もいい。球速も上がってきたし、キープしたい」と手応えを感じている。今季は抑えに専念する右腕。タイトルについては「まあ獲れるなら」と話した。