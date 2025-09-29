フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。放送初日となる9月29日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントラインさんとトランプ関税についてトークを繰り広げた。 マライ「今日、取り上げるのはトランプ関税問題です。先週の金曜日、10月から医薬品の関税を100%に引き上げるというニュースが急に入ってきました」