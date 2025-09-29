ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」が２９日、開幕した。現在賞金ランキングトップの佐藤隆太郎（３１＝東京）は７Ｒに登場。２コースから１Ｍを鋭く差し、１号艇・渡辺浩司に届きかけたが、あと一歩届かずバックは２番手。そのまま着を守り切ってゴールし、初戦２着の好発進を決めた。前検では「レースにならないと思う」と嘆いていた５８号機は、ピストン２本とキャリアボデーを交換。その甲斐