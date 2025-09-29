10月6日放送の「しゃべくり007」は実は仲良し！遠藤憲一＆なにわ男子・大橋和也！コワモテおじさんとカワイイ男子正反対な2人の人生を徹底比較！さらに、大橋が小学生時代に組んでいたアカペラグループのメンバーと17年ぶりに再会。テレビ初出演のご両親の前で、即興アカペラ披露！