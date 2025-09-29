ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」が２９日に開幕する。菅章哉（３７＝徳島）は艇界屈指のチルト３度の使い手。初日前半２Ｒ、後半８Ｒの２走ともチルト３度で出走。どちらも６コースからの発進となったが、まくり一閃とはならず６、５着と厳しい結果となった。２日目は１２Ｒのドリーム戦に３号艇で登場する。「勝てる位置、勝てるチルトで行きたいと思います」と、初日の時点では戦法は明かさ