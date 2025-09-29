ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」が２９日に開幕。好天・微風の好条件で実施された初日は、１２Ｒ中１１Ｒで１号艇がイン逃げ勝利。日本一の静水面らしい結果となった。そんな?イン天国?の先陣を切ったのは地元の福来剛（４４＝東京）。オープニングレースの初日１Ｒでコンマ１３の好Ｓを決めて逃げ切り勝利を飾ると、５号艇で出走した後半８Ｒは５コースからまくり差して２着を確保。２走１、２