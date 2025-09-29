【唐津ボート】竹之内極ボートレースからつのＧ?「第２６回酒の聚楽太閤杯」は３０日、開幕する。竹之内極（３０＝福岡）がエンジン抽選で引き当てた１５号機は前節で海野康志郎が「Ｓランク」と高く評価したＶ機。その舟足は?本物?のようで特訓後は「これはかなりいい。スリットがメチャクチャ進んでいる感じ。回転も上がっていてターン回りも全然問題ない。かかりもいいし何もすることがないんじゃないかな」と絶賛。ピット