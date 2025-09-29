ボートレース芦屋の「福岡ソフトバンクホークス杯」は２９日、準優勝戦３番が行われ、優勝戦に勝ち上がったベスト６が決定した。上平真二（５１＝広島）は準優１０Ｒ、２コースから差すと、道中の２番手争いを制して２着。これで当地は３節連続優出となった。今節は初日にドリーム戦を含めて連勝を飾る好発進。２日目以降はイン戦で敗れるなどやや苦戦も、きっちりファイナルに名前を連ねるあたりはさすがだ。相棒３８号機