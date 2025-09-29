単純な誤解によって無数の血が流れる爆笑スプラッターコメディ『タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら』(2010)を韓国でリメイク。『KCIA 南山の部長たち』で共演したイ・ソンミンとイ・ヒジュンが不運な主人公二人組を演じる『ハンサム・ガイズ』が10月３日(金)より公開される。監督のナム・ドンヒョプがメールインタビューに応じてくれた。心はハンサムだが、少々ルックスがいかつい仲良し中年男二人組。外見だけで彼らを