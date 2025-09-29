タレントで元純烈の小田井涼平が２９日、読売テレビ制作の夕方ワイドニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演。大阪・関西万博の入場チケットを持っているのに、入場予約が取れない「死に券」について言及した。大阪・関西万博を巡っては、閉幕日（１０月１３日）が迫り、連日来場者が２０万人を超えている。入場チケットを持っていても入場予約ができない人まで続出。ところが、博覧会協会は払い戻しは行わない方