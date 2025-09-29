テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（49）が29日までに公式YouTubeチャンネルを更新。タレント・福留光帆（21）が「AKB48」時代の給与形態について明かす場面があった。「AKB48」の給与事情の話題になると、福留は「年俸制度みたいなのがあって。1年に1回“あなたの1年分の給料はこれです”って言われて、それが12分割で振り込まれるんです」と告白。在籍期間はコロナ禍だったというが「全く仕事がなくても、1カ月毎日レッ