タレントの村重杏奈（27）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“なりきりアカウント”に対して何度も警告した。村重は自身の名前を名乗り、写真付きの投稿しているポストを引用し、「おい！！！！お前はだれだ！！やめろ！！！」と警告した。フォロワーからは「どっちが本物かわからぬ」「どっちが本物か悩む」「どっちが本物か教えてください」など困惑する声が多く寄せられ、続く投稿では「これが本物の村重のアカウ