◆西武2―0ロッテ（29日、ベルーナドーム）西武は本拠地最終戦を白星で飾り、試合後に後藤高志オーナーが取材対応した。昨季の最下位からの再建1年目となったチームについて、戦いぶりやチームが抱える課題などについて語った。後藤オーナーは選手らに訓示を行い、その後に取材対応。今季を振り返り「5位で甘んじるはずもないし、西口監督が最後にあいさつした通り、クライマックスシリーズも進出できなくて残念だっていう話