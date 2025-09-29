佐賀南署は29日、佐賀市の20代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約138万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月14日、被害者がSNS上の副業を紹介する広告を通じて知り合った人物らから、別のSNSで「動画の視聴者数を増やすことを目的とした映画鑑賞や音楽鑑賞の仕事です」「必要なのは空き時間とスマートフォンだけです」「高額報酬の課題は、まず、お振込みをお願いしてお