イギリスの自動車大手ジャガー・ランドローバーはサイバー攻撃を受けて停止していた車の生産を、近く一部再開すると発表しました。ジャガー・ランドローバーは今月初めにサイバー攻撃を受けたことを公表し、車の生産を10月1日まで停止するとしていましたが、29日、「近く一部を再開する」と発表しました。イギリス・BBCによりますと、10月6日に3つの工場のうちの1つで生産が再開され、他の工場も順次、再開される見通しだというこ