カシオ計算機は9月29日、アクティブな女性向けのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、新デザインの「BGA-10D」シリーズを発売した。星型モチーフを配したスペーシーなダイアルや、日替わりでデザインが変わる曜日表示など、日常使いを楽しく彩る仕掛けを随所に取り入れている。ネイビー（BGA-10D-2A1JF）、ブルー（BGA-10D-2A2JF）、パープル（BGA-10D-6AJF）の3色展開で、価格はいずれも10,450円。「BGA-10D」シリーズ○毎日の変化