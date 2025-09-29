きょうの為替市場は期末接近の中、ドルは戻り売りが強まっており、ドル円は１４８円台半ばまで一時下落。先週は心理的節目の１５０円を試す動きも見られていたが、結局、達成できずに一旦後退している。 米政府機関閉鎖への懸念がドルを圧迫している模様。明日９月３０日は米政府の会計年度末だが、米下院ではつなぎ予算案が可決されているものの、米上院では共和、民主双方が歩み寄れないでいる。これまでも度々見られた光