F1ドライバーのルイス・ハミルトン（40）が29日に自身のSNSを更新。愛犬ロスコーが亡くなったことを報告した。26日に自身のインスタグラムで12歳のロスコーが昏睡状態であることを明かしていたハミルトン。この日、自身のX（旧ツイッター）で「昨夜、親友を亡くしました。これまで彼に寄せてくれた愛に感謝します。ロスコーよ、永遠に」と愛犬との別れを報告し、ロスコーを抱きしめる写真を投稿した。インスタグラムでは「