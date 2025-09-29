アニメ『ドラえもん』の声優を務め、2024年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、大山のぶ代さんを偲ぶ会が、一周忌となる29日に都内で行われ、声優の野村道子さんらが参列しました。大山さんの代表作『ドラえもん』で、しずかちゃん役として26年間共演した野村さんは「訃報を聞いたのは去年の新幹線で大阪に行く途中だったんですけど。本当に12年会っていないので、どんなご様子なのかも本当に分かっていなくてびっくりしました